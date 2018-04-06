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Сергей Копыркин назначен новым послом РФ в Армении


Президент РФ Владимир Путин назначил на должность посла России в Армении Сергея Копыркина, который сменит на этом посту Ивана Волынкина, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Соответствующие указы главы государства опубликованы в пятницу на официальном сайте правовой информации.

Ранее Сергей Копыркин занимал должность заместителя постоянного представителя РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.




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