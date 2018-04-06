Со своих должностей освобождены советники премьер-министра Армении

Решение премьер-министра Армении Карена Карапетяна, со своих должностей освобождены советники премьер-министра. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, с должности освобождены советники премьер-министра Эдуард Нерсисян, Арианне Бо Кнуппе Каоили, Гамлет Овсепян, Эрик Гюлазян, Армен Авак Авакян, Александр Хачатрян, Мгер Тертерян, Самвел Саркисян и Врам Гюлзадян.