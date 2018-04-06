Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью

Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что набирает вес ради роли в новом фильме. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя героиня драмы «Дьявол носит Prada» опубликовала видео своей тренировки в спортзале в доказательство того, что лишние килограммы нужны ей исключительно для съемок.

Кроме того, Хэтэуэй оставила послание под роликом в своем Instagram, предвидя возмущения своей внешностью. «Я успешно набираю вес для новой кинороли. Для всех, кто собирается пристыдить меня в ближайшие месяцы — это ваши проблемы, а не мои. Всем мир!» — написала актриса.

Энн Хэтэуэй — американская актриса, певица и продюсер. Была награждена премиями «Эмми», «Золотой глобус», «Премией Гильдии киноактеров США», «BAFTA» и «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме-мюзикле «Отверженные».