Президент Армении Серж Саргсян встретился с президентом Италии

В рамках рабочего визита в Италию президент Армении Серж Саргсян 6 апреля встретился с президентом Италии Серджо Маттарелла.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, президент Италии поприветствовал своего армянского коллегу и счел большой честью вновь принять президента Саргсяна в Риме после последней встречи три года назад.

Серджо Маттарелла посчитал символичным, что последний визит Сержа Саргсяна в качестве президента проходит в Италии. Он выразил благодарность президенту Саргсяну за развитие и укрепление армяно-итальянских отношений во всех сферах - политической, экономической и культурной.

Президент Италии отметил, что Армения и Южный Кавказ в целом имеют стратегическое значение для его страны. Он проинформировал президента Саргсяна о своих планах посетить Армению в этом году, вероятно, летом, и еще раз подтвердить армяно-итальянскую дружбу. По словам президентов, это придаст новый импульс углублению двусторонних отношений.

Президенты Саргсян и Маттарелла высоко оценили активизацию армяно-итальянских экономических связей в последние годы, а также подчеркнули рост объемов торгового оборота. В этом контексте было отмечено важное значение формирования и деятельности армяно-итальянской межправительственной комиссии, которая провела первое заседание всего несколько месяцев назад.

Президент Италии отметил, что он рад тому факту, что итальянские инвестиции в экономику Армении постепенно увеличиваются, и на данный момент они составляют около 200 миллионов долларов. По его словам, представленность итальянских компаний на армянском рынке также повышается.

Среди крупных инвестиций президент Армении подчеркнул инвестиционный проект итальянской компании «Renco» и немецкой компании «Siemens», в рамках которого в Ереване будет построена тепловая электростанция, которая будет отличаться своей высокой эффективностью в регионе. Президент Италии посчитал это прекрасным примером взаимного партнерства в экономической сфере.

Серджо Маттарелла также с радостью констатировал углубление культурного сотрудничества и растущий интерес к итальянской культуре и языку в Армении. Стороны также коснулись отношений Армения-ЕС и подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Президент Италии поздравил Армению с подписанием этого Соглашения.

По этому случаю президент Италии отметил, что Армения играет ведущую роль в качестве моста сотрудничества, и это действительно яркий пример того, что Восток и Запад не противоречат друг другу, а являются единым целым. Пример Армении, по словам президента Италии, также является хорошим сигналом о том, насколько полезным может быть сотрудничество для всех. По его словам, таким образом можно будет наладить отношения и со странами ЕАЭС.

На встрече был также затронут процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Президент Серж Саргсян сказал, что Армения поддерживает приоритеты председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году и придает важное значение сбалансированному подходу Италии в соответствии с принципами ОБСЕ в отношении урегулирования конфликта, а также поддержке усилиям и подходам сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Президент Италии отметил, что его страна поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ, направленные на мирное урегулирование конфликта, и не собирается обсуждать другой формат переговоров. Он выразил надежду на то, что ОБСЕ вместе с конфликтующими сторонами найдет правильный путь решения, и конфликт будет разрешен путем компромиссов как можно скорее. Президент Италии отметил, что одним из приоритетов итальянского председательства в ОБСЕ является решение затянутых конфликтов.

Будучи проинформированным президентом Саргсяном о том, что Армения через несколько дней полностью переходит к парламентской системе управления, президент Серджо Маттарелла отметил, что он с восхищением следит, как происходит переход от одной системы к другой. Серж Саргсян отметил, что Италия также служит для Армении примером для перехода к парламентской системе.

Президенты посчитали совместную миротворческую миссию Армения-Италия в Ливане в рамках международной миротворческой миссии еще одним примером дружбы между Арменией и Италией.