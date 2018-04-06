В Еврокомиссии отказались поддерживать строительство Nord Stream 2

Газопровод "Северный поток 2" (Nord Stream 2), если его построят, будет нарушать принципы прозрачности и равности доступа, как передает Арменпресс, об этом заявил гендиректор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии (ЕК) Доминик Ристори.

"Если этот поток будет построен, он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа. Строительство Nord Stream 2 не соответствует ряду целей, которые ставит перед собой Евросоюз", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что Nord Stream 2 не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК", - подчеркнул Растори.

Ранее разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода в своих исключительных экономических зона выдали Германия и Финляндия. Также свои разрешения помимо России должны дать Дания и Швеция.

Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании - BASF и Uniper.