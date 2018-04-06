Как маленький носорог защищал маму от ветеринаров
Неизвестно, где именно были сняты эти кадры, но их главный герой уже вызвал большой интерес среди пользователей интернета. Смотрите на видео, как маленький носорог защищал свою маму
Ветеринары помогали самке носорога, которая вывихнула палец. Но они не ожидали, что ее детеныш решит, что его маму обижают, и вступится за нее, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
10:34, 31.03.2018
Спустя два года: границы де-факто и предпосылки международного закрепления – Шаан Гантахарян
13:24, 27.03.2018
Арташес Гегамян: Мы – одна команда!
- 17:39 СМИ: Пучдемон вышел из тюрьмы в немецком Ноймюнстере
- 17:34 Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля
- 17:30 США ввели санкции против 38 россиян и 15 структур
- 17:03 Сергей Копыркин назначен новым послом РФ в Армении
- 16:58 Со своих должностей освобождены советники премьер-министра Армении
- 16:49 Президент Республики Армения поздравил президента ФИДЕ с днем рождения
- 16:48 Героиня «Дьявол носит Prada» перестала следить за внешностью
- 16:34 ЕС расширил санкционный список по КНДР
- 16:30 В Еврокомиссии отказались поддерживать строительство Nord Stream 2
- 16:26 СМИ: премьера новой части "Звездных войн" состоится на Каннском кинофестивале
- 16:20 Серж Саргсян рассказал, как в начале своего правления поднял экономику Армении на ноги
- 16:09 Как маленький носорог защищал маму от ветеринаров
- 16:03 Министр ИД Армении Эдвард Налбандян принял участие в заседании СМИД СНГ
- 15:51 Открытие первого в мире отеля на космической станции запланировано на 2022 год
- 15:48 На границе сектора Газа возобновились столкновения палестинцев с израильскими военными
- 15:23 Китаянка с ножницами в голове доехала до больницы на автобусе и выжила
- 15:16 Путин и Макрон обсудили предстоящий в мае визит президента Франции в Россию
- 15:11 В правительстве Армении обсудили заявки на субвенции, полученные из общин
- 15:06 После присоединения к ЕАЭС Армения рассматривается инвесторами как 170-миллионный рынок: президент Армении Серж Саргсян
- 14:47 МИД РФ потребовал от Лондона разъяснений из-за кремации животных Скрипаля
- 14:43 Росатом уже инвестировал около $3 млрд в строительство АЭС "Аккую" в Турции
- 14:38 Доказано продление жизни с помощью голодания
- 14:28 Любые инвестиции в Армении надежны и защищены: президент Армении Серж Саргсян – о привлекательности страны
- 14:11 В Армении зарегистрировано 15 случаев кори и 31 случай коклюша: основная причина – невакцинированность
- 13:56 Арья Старк из «Игры престолов» пожаловалась на одиночество
- 13:53 Тренер сборной Армении по футболу подал в отставку
- 13:52 Германия намерена приобрести у США беспилотники "Тритон" на $2,5 млрд
- 13:47 Армения не пожалеет усилий в вопросе углубления отношений с ОАЭ: президент Армении Серж Саргсян
- 13:45 Определен лучший женский рэп всех времен
- 13:31 Финансово успешных людей объединяет схожее строение мозга, выяснили ученые
- 13:30 Один из раненных при взрыве мины в Арцахе выписан из больницы, другой – вышел из комы
- 13:10 Глава МИД Арцаха в Москве принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского движения
- 13:08 У премьер-министра Армении Карена Карапетяна обсуждался процесс реформ и программ в сфере социальной защиты
- 13:07 Ереванский бестселлер 5/1: В рейтинговой таблице - книги «Держи меня за руку, я боюсь», «С неба упали 3 яблока»
- 12:55 В Минске проходит заседание глав МИД СНГ
11:43, 01.04.2018
Просмотрели 2650 раз Армянская община Лондона вновь сплотилась вокруг посольства Армении – армяне митингом ответили азербайджано-турецкой общине
16:10, 31.03.2018
Просмотрели 1451 раз Выступление Симфонического оркестра Армении в Гамбурге прошло на бис
18:53, 30.03.2018
Просмотрели 1418 раз Во Франции тяжело ранен изгнанный из родины азербайджанский журналист
15:38, 31.03.2018
Просмотрели 1303 раз HREESH, BEEB и S1 как ужас противника – новые БПЛА от армянской компании
17:36, 31.03.2018
Просмотрели 1302 раз Римма Варжапетян: Обвинение армян в антисемитизме – это откровенная провокация