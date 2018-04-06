Как маленький носорог защищал маму от ветеринаров

Неизвестно, где именно были сняты эти кадры, но их главный герой уже вызвал большой интерес среди пользователей интернета. Смотрите на видео, как маленький носорог защищал свою маму

Ветеринары помогали самке носорога, которая вывихнула палец. Но они не ожидали, что ее детеныш решит, что его маму обижают, и вступится за нее, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.