На границе сектора Газа возобновились столкновения палестинцев с израильскими военными

Столкновения между палестинцами, принимающими участие в протестах на границе сектора Газа и Израиля, и израильскими службами безопасности начались в пятницу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Haaretz.

Издание отмечает, что по данным палестинской стороны, в ходе столкновений с израильскими солдатами пострадали три палестинца. Палестинские СМИ также утверждают, что служащие армии обороны Израиля открывали огонь по участникам протестов.

В свою очередь в армии обороны Израиля (IDF) сообщили, что беспорядки проходят в пяти точках вдоль границы сектора Газа.

В минувшую пятницу, 30 апреля, в секторе Газа в ходе демонстраций произошли беспорядки. Беспорядки стали наиболее серьезными, начиная с 2014 года: 18 палестинцев погибли в результате столкновений с израильскими военными и еще не менее 750 пострадали.

Массовые демонстрации проходили в минувшую пятницу в связи с Днем защиты земли, 42-ю годовщину беспорядков, связанных с конфискацией Израилем арабских земель.