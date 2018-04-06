В правительстве Армении обсудили заявки на субвенции, полученные из общин

Под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна сегодня, 6 апреля, состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке программных заявок на получение субвенций.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью правительства РА, министр территориального управления и развития РА Давид Локян представил 40 программных заявок на предоставление субвенций, полученных из областей Армении, общая стоимость которых составляет 1 млрд 371 млн драмов.

Из указанной суммы вклад общин составляет 791 млн драмов, остальная часть является государственной поддержкой. Заявки касаются программ общинного значения, по которым, в частности, планируется реализовать: освещение улиц, строительство канализационных сетей, улучшение и реконструкция дорог, основание детского парка и застройка общинных скверов, ремонт детских садов, строительство водопроводов и др.

По словам Д. Локяна, все программы были подробным образом обсуждены заинтересованными ведомствами, представлены соответствующие предложения.

Премьер К. Карапетян подчеркнул важность эффективности программ, отметив, что необходимо учесть предложения других ведомств с целью формирования реалистичных программ. Он также призвал поощрить и оказать максимальную поддержку руководителям общин, которые проводят наиболее эффективную работу и реализуют программы по развитию данных общин.

В ходе обсуждений было принято решение одобрить пока 37 из 40 представленных заявок по причине недостаточного софинансирования со стороны общин, а также для того, чтобы последние смогли в установленном объеме выполнить свои обязательства по софинансированию.