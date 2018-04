МИД РФ потребовал от Лондона разъяснений из-за кремации животных Скрипаля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает странной ситуацию с домашними животными Сергея Скрипаля, которых, по информации британской прессы, кремировали, тем самым фактически уничтожив улики, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом", - написала Захарова на своей странице в фейсбуке." Хотелось бы получить разъяснения", - подчеркнула Захарова.

Как сообщила в пятницу британская газета Mirror, две морские свинки, принадлежавшие экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю, были найдены мертвыми при обследовании его дома в Солсбери. Издание со ссылкой на свои источники сообщило, что грызуны погибли от обезвоживания и не были отравлены. Также ветеринарам пришлось усыпить черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк. Когда специалисты получили возможность осмотреть животное, оно находилось в "бедственном состоянии", и врачи приняли решение "облегчить его страдания".

