В Армении зарегистрировано 15 случаев кори и 31 случай коклюша: основная причина – невакцинированность

Руководитель программы иммунопрофилактики Министерства здравоохранения Армении Гаянэ Саакян с сожалением отмечает, что в Армении зарегистрированы случаи кори и коклюша. Как передает «Арменпресс» с ее слов, в Армении зарегистрировано 15 случаев кори и 31 случай коклюша, причем, основная причина – невакцинированность населения.

«Уже прогнозируется, что к этому параду присоединятся паротит (свинка), дифтерия, папиллома, особо страшны дифтерия и полиомиелит... вспомним Армению в 1994 году и Таджикистан – в 2010. Народ, вспомните!! Плохо ли было без этих инфекций? Плохо ли, когда здоровье детей не подвергается опасности?»,- об этом она пишет на своей странице в Facebook.

Далее Гаянэ Саакян гневно обличает всех противников иммунизации и вакцинации населения, разоблачая их ретроградные и неграмотные высказывания и доводы, вводящие народ в заблуждение.