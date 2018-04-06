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Тренер сборной Армении по футболу подал в отставку


Главный тренер национальной сборной по футболу Артур Петросян  подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация футбола Армении.

В штаб-квартире Федерации футбола Армении сегодня, 6 апреля, состоялась встреча президента ФФА Рубена Айрапетяна и главного тренера национальной сборной по футболу Артура Петросяна.

Собеседники обсуждали выступления сборной Армении.

«По итогам обсуждения Артур Петросян представил свою позицию по сложившейся ситуации и обоснования. Было отмечено, что для подготовки к Лиге Наций осталось мало времени, и сборной Армении нужны перемены. Артур Петросян подал в отставку, Рубен Айрапетян отставку принял», – говорится в сообщении. 

Имя нового тренера национальной сборной Армении будет обнародовано в ближайшие дни.


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