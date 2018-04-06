Германия намерена закупить у США четыре беспилотных летательных аппарата MQ-4C Triton, предназначенных для морского патрулирования, на общую сумму $2,5 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона, подчеркнув, что Госдепартамент не возражает против поставок Берлину такого рода вооружений.

Как отмечается в распространенном заявлении, соответствующее уведомление направлено в Конгресс США.

Разведывательный беспилотник "Тритон", имеющий в длину 14,5 метра, разработан корпорацией Northrop Grumman специально для военно-морских сил. Он оборудован реактивным двигателем, который позволяет ему подниматься на высоту до 20 км и находиться в полете около 30 часов. Высокая точность сбора информации и большая зона покрытия беспилотника обеспечивается комплектом инфракрасных сенсоров и мощным радаром.