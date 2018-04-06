Армения не пожалеет усилий в вопросе углубления отношений с ОАЭ: президент Армении Серж Саргсян

Одно из направлений армянской внешней политики – сотрудничество с арабскими странами. Как передает «Арменпресс», об этом в совместном интервью газете Gulf News и агентству «Global FDI reports» в спецвыпуске, посвященном Армении, сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, Армения смогла наладить добрососедские отношения с ОАЭ, а также с другими странами в регионе, основываясь на богатых исторических традициях.

Он напомнил бизнес-форум 2017 года в Абу-Даби, отметив, что он явился продолжением его визита 2016 года в ОАЭ. Президент особо отметил установление безвизового режима для граждан ОАЭ.

Кроме того, он отметил подписание соглашений, призванных стимулировать и защищать инвестиции в Армении. «Итогом 2017 года стало увеличение товарооборота между нашими странами до 200 млн долларов, однако я уверен, что это всего лишь 15-20% от общего потенциала, следовательно, мы продолжим сближение, и Армения не пожалеет усилий в вопросе углубления отношений с ОАЭ»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.