Финансово успешных людей объединяет схожее строение мозга, выяснили ученые

Людей, которые не боятся финансовых рисков и спокойно относятся к их последствиям, отличает схожее строение мозга. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Пенсильвании, их эксперимент описан в журнале Neuron, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В эксперименте приняли участие 108 молодых здоровых людей. Им предложили заполнить опросники, содержащие более 100 сценариев, так или иначе связанных с финансовым риском. Например, они могли выбрать небольшое, но гарантированное вознаграждение или рискнуть в надежде на большую награду, понимая, что могут потерять все "состояние".

На принятие сложных финансовых решений им выделили четыре секунды. Все изменения в их мозгу фиксировала специальная аппаратура.

Выяснилось, что у участников, успешнее других справившихся с заданиями и стрессом, больше серого вещества и лучше развиты функциональные связи между миндалиной и префронтальной корой.