Один из раненных при взрыве мины в Арцахе выписан из больницы, другой – вышел из комы

Арам Мкртчян, раненный при взрыве мины в селе Казанчи в Арцахе, выписан из больницы. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказали в больнице.

Как сообщили в отделении реанимации, другой раненый – Гагик Кагриян, находится по-прежнему в тяжелом состоянии, однако он вышел из комы, самостоятельно дышит, принимает пищу.

Гагику Кагрияну сделана ампутация обеих нижних конечностей, у него был геморрагический шок II-IV степени, имеются переломы позвонков и костей таза.

Как сообщалось ранее, организация «HALO Trust» подтверждает, что утром 29-го марта в местечке Казанчи в Мартакертском районе Арцаха вследствие взрыва мины погибли трое сотрудников организации, а двое были ранены. «В указанное время сотрудники организации находились в машине, проводя исследовательскую работу.

Раненые были доставлены в больницу. Организация «HALO Trust» оповещает семьи погибших. Дополнительная информация последует только после этого»,- сказано в сообщении.