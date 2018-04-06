Глава МИД Арцаха в Москве принял участие в мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского движения

5 апреля министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян в рамках рабочего визита в Москву в посольстве Республики Армения выступил с приветственным словом на мероприятии, посвященном 30-летию Карабахского национально-освободительного движения.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу МИД Республики Арцах, в своем выступлении министр иностранных дел Арцаха подчеркнул значимость национально-освободительной борьбы армянства Арцаха и пройденного им пути национального возрождения.

Глава МИД Республики Арцах отметил, что Арцахское освободительное движение, объединившее Арцах, Армению и армянскую диаспору вокруг общих идеалов и принципов, переросло в общеармянскую борьбу в защиту прав и свобод и предопределило последующую судьбу не только Арцаха, но и всего армянского народа. Оно стало самым судьбоносным событием в новейшей истории армянского народа, в результате которого на политической карте мира появились два независимых армянских государства.

Масис Маилян также подчеркнул вклад представителей российской интеллигенции, поддержавших право народа Арцаха на самоопределение, отметив, что как в Арцахе, так и в Армении вспоминают их с особой благодарностью.

На мероприятии состоялись показ снятого в Арцахе фильма журналистки Азы Бабаян «Земля Якова» и выставка работ художников Юрия Григоряна и Юрия Григоряна-младшего. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян вручил памятные медали «30-летие Карабахского движения» Азе Бабаян, Юрию Григоряну и Юрию Григоряну-младшему. В свою очередь, посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян выразил благодарность авторам фильма и семье Григорянов.

На мероприятии присутствовали дипломаты, депутаты Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации, журналисты, эксперты, а также представители армянской общественности Москвы.