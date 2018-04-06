У премьер-министра Армении Карена Карапетяна обсуждался процесс реформ и программ в сфере социальной защиты

На состоявшемся сегодня, 6 апреля, совещании у премьер-министра Армении Карена Карапетяна обсуждался процесс реализации реформ и программ в сфере социальной защиты. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Министр труда и социальных вопросов Армении Артем Асатрян, коснувшись реформ в сфере установления инвалидности, отметил, что в рамках преобразований совершается переход на электронную систему. По словам министра, предполагается получить информацию о бенефициарах из электронной системы здравоохранения, провести полную реорганизацию комиссий, осуществляющих медико-социальную экспертизу. Министр добавил, что весь пакет реформ планируется внедрять с ноября.

Премьер отметил важность предпринимаемых в этом направлении шагов, подчеркнув, что они должны, в первую очередь, содействовать повышению адресности. В то же время Карен Карапетян поручил пересмотреть сроки внедрения системы.

Коснувшись реформ в сфере защиты прав детей, ответственные должностные лица доложили, что их цель – обеспечить право ребенка жить в семье – посредством реализации ряда программ.

Было указано также, что в сфере занятости применяются новые стратегические подходы. По словам ответственных сферы, улучшению показателей занятости будет способствовать реализация целевых пилотных программ по регулированию занятости при тесном сотрудничестве с рядом международных организаций, а также организация курсов переподготовки для специалистов Государственного агентства занятости. Было отмечено, что в течение 2014-2017 годов 68,5% граждан, зарегистрированных в Государственном агентстве занятости, были обеспечены работой.

Премьер-министр счел необходимым стимулирование занятости зарегистрированных в Агентстве людей и отметил, что с этой целью необходимо внедрить механизмы, которые заинтересуют работодателей в вопросе трудоустройства зарегистрированных в Агентстве людей.

Участники совещания затронули также реформы, предусмотренные в сфере трудового законодательства, а также процесс оцифровки ряда услуг.