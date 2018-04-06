Президент Армении считает одновременное сотрудничество с ЕАЭС и ЕС результатом принципиальной политики

В армянском обществе есть консенсус относительно внешней политики. Как передает «Арменпресс», об этом в совместном интервью газете Gulf News и агентству «Global FDI reports» в спецвыпуске, посвященном Армении, сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, внешняя политика Армении основывалась на четырех основных пунктах: быть активным, быть вовлеченным, быть последовательным и обеспечивать прочное присутствие там, где этого требуют интересы страны. «За предыдущие 10 лет мы продолжали наши усилия по м ирному урегулированию карабахского конфликта и обеспечению стабильного мира между Арменией, НКР и Азербайджаном. Несмотря на наши усилия и поддержку со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, проявляющих добрую волю в основном посредническом формате, нам предстоит в этом направлении еще долгая дорога. Наши усилия были поставлены под угрозу продолжающимися нарушениями прекращения огня со стороны Азербайджана, вспышкой в августе 2014 года и четырехдневной войной в апреле 2016 года»,- заявил президент. По его словам, к сожалению, азербайджанское руководство давно введено в заблуждение своими нефтяными деньгами и все еще придерживается максималистских взглядов по поводу решения конфликта.

Как сказал президент Армении Серж Саргсян, за время своего президентства он инициировал новую главу в отношениях с Турцией, в результате чего в 2009 году в Цюрихе были подписаны соответствующие протоколы, однако, к сожалению, руководство Турции пыталось выдвигать предусловия, не соответствующие содержанию указанных протоколов, и Армения была вын уждена денонсировать эти протоколы.

«В условиях нынешней нестабильности в международной обстановке мы остались верны нашей принципиальной позиции – пытаясь быть полезными общим интересам наших партнеров. Глубоко уверен, что наша обязанность – связывать наших партнеров и союзников, не создавая излишней напряженности. Это было бы безответственно»,- сказал он.

Отметив, что в армянском обществе существует консенсус относительно внешней политики, президент Саргсян сказал, что благодаря терпеливой и принципиальной политике Армения решила вошли в Евразийский союз и в то же время подписала соглашение с ЕС.