Бако Саакян провел совещание по проблеме управления твердыми бытовыми отходами
12:44, 6 Апрель, 2018
6 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание по проблеме управления твердыми бытовыми отходами.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха, с соответствующими докладами выступили руководители заинтересованных ведомств.
Президент Саакян поручил министерству экологии и природных ресурсов, мэрии Степанакерта, руководителям райадминистраций представить до 1 июня 2018 года предложения по управлению твердыми бытовыми отходами.
В совещании приняли участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.