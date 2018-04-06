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Бако Саакян провел совещание по проблеме управления твердыми бытовыми отходами


6 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание по проблеме управления твердыми бытовыми отходами. 
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха, с соответствующими докладами выступили руководители заинтересованных ведомств.
Президент Саакян поручил министерству экологии и природных ресурсов, мэрии Степанакерта, руководителям райадминистраций представить до 1 июня 2018 года предложения по управлению твердыми бытовыми отходами.
В совещании приняли участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.


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