В результате ДТП мусоровоза «Санитек» один человек погиб, состояние раненого тяжелое

В Ереване произошло ДТП с участием грузовика мусороуборочной компании «Санитек».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, около 03:24 часов поступил сигнал о ДТП на улице Давид Бека.

Выяснилось, что около 03:20 на перекрестке улицы Давид Бека и 21-й улицы Сари Таха грузовой автомобиль «SCANIA», принадлежащий компании «Санитек» (за рулем находился 25-летний Г.Х), выехал на встречную полосу, врезался в бетонный участок тротуара, повалил столб электропроводки и перевернулся.

Прибывшие по вызову спасатели помогли выбраться пассажиру 20-летнему О.В. Он был госпитализирован в медцентр "Эребуни".

Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

Пассажир А.А (примерно 20 лет) погиб на месте.