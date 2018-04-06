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К торговой войне США и Китая подключили военный флот


Угроза введения санкций со стороны Вашингтона и Пекина вынудила стороны демонстрировать мощь военного флота в Южно-Китайском море. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, oб этом говорится в статье военного аналитика Минни Чан, опубликованной в South China Morning Post.

5 апреля Китай начал беспрецедентные по своим масштабам военно-морские учения в Южно-Китайском море. Это стало ответом на готовящиеся в регионе учения трех авианосных групп флота США. КНР задействует более 40 кораблей из Северного, Восточного и Южноморского флотов. По задумке командования они должны продемонстрировать военную мощь Китая.

Причем подчеркивается, что демонстрация военной силы должна показать решимость отстаивать экономические интересы.

 

 




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