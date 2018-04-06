Траур по погибшим на шахте в Ткибули – в Грузии припущены флаги

В связи с Днем траура, объявленным правительством Грузии из-за гибели рабочих на шахте "Миндели" в городе Ткибули (регион Имерети), у зданий госучреждений страны припущены флаги, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

В четверг поздно вечером флаги опустили у зданий администрации правительства Грузии, министерства обороны и парламента — как в Кутаиси, так и в Тбилиси.

В четверг на рассвете в 03:50 по тбилисскому времени произошло обрушение боковых пород тоннеля, которое сопровождается распространением ударной волны воздуха. По предварительной оценке, ударная волна воздуха распространилась по капитальным тоннелям, на месте погибли шесть шахтеров.

Еще трое рабочих получили ранения разной степени тяжести. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, сообщает телекомпанияRustavi2.

Соболезнования семья и близким ранее выразили премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили, а также Народный защитник Нино Ломджария.



