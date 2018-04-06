Делегация Национального Собрания Арцаха посетила Ливан и Германию

21-23-го марта заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян находился в Ливане. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального собрания Республики Арцах в Бейруте он принял участие в международной научной конференции, посвященной 100-летию Первой Республики Армения, где выступил с научным докладом на тему «Воссоздание государственности в Арцахе» (декабрь 1917г.- июль 1918г.).

27-31-го марта зампредседателя НС Арцаха вместе с депутатом Национального собрания Республики Арцах Гагиком Петросяном принял участие в ряде мероприятий и встреч, организованных в Федеративной Республике Германия. В частности, 27-го марта в Штутгарте зампредседателя Национального собрания Республики Арцах встретился с депутатами парламента федеративной Земли Баден-Вюртемберг Ларсом Патриком Бергом и Даниелем Ротманом. В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия между НС Арцаха и законодательным органом Баден-Вюртемберга, а также вопросы регионального развития. Во встрече принял участие постоянный представитель Республики Арцах в Германии Арутюн Григорян.

29-го марта в Берлине в Бундестаге Германии заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, депутат Гагик Петросян и постоянный представитель Арцаха в Германии встретились с депутатами Бундестага Земли Бранденбург Штефеном Котером, Андреасом Кальбицем и Андреасом Галау. Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся возможных путей парламентской дипломатии и совместного взаимодействия.

Продолжив рабочие встречи в Германии, 30-го марта парламентарии Арцаха посетили посольство Республики Армения в Берлине и встретились с послом Армении Ашотом Смбатяном. В ходе встречи собеседники обменялись мнениями относительно карабахской проблемы, региональных вызовов, программ в сфере экономики и культуры Арцаха.

31-го марта в городе Нойенкирхен 31-го марта делегация, возглавляемая Ваграмом Балаяном, встретилась с депутатом Бундестага Вальдемаром Гердтом. Парламентарии рассмотрели возможные варианты сотрудничества и перспективы организации в международных структурах мероприятий, направленных на повышение информированности об Арцахе.

В последний день рабочего визита депутаты приняли участие в организованном армянской общиной в Кельне мероприятии, посвященном 30-летию Арцахского освободительного движения, где зампредседателя НС передал общине памятную медаль к 30-летию Карабахского движения.