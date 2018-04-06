В Токио на 83 году жизни скончался режиссер Исао Такахата. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте студии "Гибли", сооснователем которой был покойный.

Такахата умер в больнице от рака легких, гововорится в публикации.

Такахата основал студию "Гибли" В 1985 году вместе со своим другом Хаяо Миядзаки. Он продюсировал многие ленты Миядзаки, а также снял по своему сценарию аниме "Могила светлячков" и "Сказание по принцессе Кагуя"; последний в 2015 году был номинирован на "Оскар".