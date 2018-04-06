Напавшие на мирных демонстрантов-армян и представителей других национальностей турки освобождены в зале суда

Суд округа Колумбия США приговорил телохранителей Эрдогана, которые в мае 2107 года напали на мирных демонстрантов-армян и представителей других национальностей к лишению свободы на 12 месяцев и 1 день. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Washington Times.

Граждане США Синан Нарин и Эюп Йылдырым находились под арестом еще с июня 2017 года. Суд признал их виновными в нападении на мирных демонстрантов, однако, поскольку они уже отсидели положенные им сроки, освободил их в зале суда.

Кроме того, они приговорены к 3 годам лишения свободы условно и к штрафу в размере 100 долларов – в фонд оказания помощи пострадавшим.

Комитет Айдата США осудил подобный слабый приговор. «Такой приговор должен озаботить американцев, кроме того, правосудие отказалось от части своих обвинений и от экстрадиции телохранителей Эрдогана, которые в мае 2107 года напали на мирных демонстрантов-армян и представителей других национальностей. Все это угрожает правам жителей Америки любой национальности – выражать протест в связи с действиями иностранных правительств»,- сказал в своем заявлении директор комитета Айдата Арам Ампарян.

Примечательно, что когда Ампарян делал свое заявление из зала суда в прямом эфире, находившиеся там ликующие турки делали на заднем плане знаки «серых волков».

Во время визита президента Турции Р. Эрдогана в США 16 мая 2017 г. участники мирной демонстрации подверглись зверскому нападению группы турецких националистов. Демонстрация была организована американским офисом Ай Дата совместно с греческими, курдскими и ассирийскими организациями.

Несколько человек попали в госпиталь. Среди нападавших были и охранники Р. Эрдогана. В появившемся позднее видеоролике видно, как Эрдоган дает команду напасть на демонстрантов.

Мэр Вашингтона и начальник полиции на совместной пресс-конференции 15 июня объявили, что отдан приказ об аресте 12 человек из числа нападавших.

Палата представителей США 6 июня приняла двухпартийную резолюцию # 354, осуждавшую насилие, совершенное сторонниками Эрдогана против мирных демонстрантов и призывавшую принять меры для недопущения повторения в дальнейшем. За нее проголосовали 397 человек.

Суд Вашингтона в расширенном составе предъявил обвинения 19 лицам, в том числе 15 сотрудникам безопасности президента Турции Тайипа Эрдогана, за нападения на участников акции протеста 16 мая 2017 года в ходе визита президента в Вашингтон. Из офиса прокурора округа Колумбия сообщили, что в отношении 19 человек возбуждено дело по факту организации провокации с целью насилия. Согласно обвинению, целью предполагаемой провокации было нападение на демонстрантов, собравшихся перед резиденцией посла Турции в США, а также на тех полицейских, которые попытаются пресечь нападение.

В офисе прокурора сообщили также, что двое обвиняемых арестованы, а остальные остаются на свободе. Первое судебное заседание в отношении задержанных состоится 7 сентября.

В офисе Ай Дата США сообщают, что обвинение, предъявленное 19 лицам (нападение на фоне ксенофобии) предполагает наказание до 15 лет лишения свободы. Руководитель отдела информации офиса Элизабет Чулджян считает предъявление обвинения важным шагом. “Пора потребовать у Эрдогана немедленной сдачи сотрудников безопасности, а Турция должна возместить ущерб потерпевшим от этого ужасного преступления”, - отметила Чулджян.

Палата представителей США 6 июня единогласно приняла двухпартийную резолюцию номер 354, которая осуждает насилие, осуществленное 16 мая в отношении мирных демонстрантов со стороны охраны Реджепа Тайипа Эрдогана и призывает привлечь нарушителей закона к уголовной ответственности и предпринять шаги для исключения подобных инцидентов. За резолюцию проголосовали 397 представителей.

Позже Федеральные прокуроры Вашингтона сняли обвинения с 11 из 15 охранников президента Турции Р. Эрдогана. Охранники в мае 2017 г. разогнали мирную демонстрацию в Вашингтоне, применив насилие.

Инцидент стал причиной напряженности в отношениях двух стран. The Wall Street Journal пишет, что снятие обвинений против охранников турецкого президента было обусловлено решением администрации Д. Трампа снизить напряженность в отношениях со своим союзником в борьбе с «Исламским государством».

В ноябре 2017 г. прокуроры обратились в суд с предложением снять обвинения с 4-х охранников, затем 14 февраля 2017 г. перед визитом тогдашнего госсекретаря Р. Тиллерсона в Турцию, были сняты обвинения еще с 7-х.

Тем не менее, чиновники США отрицают, что на прокуроров было оказано давление по политическим причинам.

Интересно, что никакого официального сообщения о снятии обвинения с 7-х охранников не было. Прокуратура сообщила об этом только The Wall Street Journal в ответ на его запрос. Было заявлено, что расследование в отношении 4-х охранников, а также двух граждан Канады, ни один из которых не арестован, продолжается.

Два гражданина США, турки по национальности, ждут объявления своего приговора. В декабре 2017 г. они согласились с обвинениями, выдвинутыми против них.