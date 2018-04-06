МЧС Армении продолжит проверку противопожарной безопасности в строгом режиме: надо снизить риски возникновения пожаров

В МЧС Армении состоялось заседание Инспекции по противопожарной и технической безопасности, которое вел министр ЧС Армении Давид Тоноян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Во исполнение ранее данных премьер-министром поручений, министр ЧС Армении Давид Тоноян поручил ответственным лицам Инспекции по противопожарной и технической безопасности провести в 2-месячный срок, вместе с представителями иных ведомств, проверки соблюдения правил противопожарной и технической безопасности в особо опасных объектах, предприятиях питания, досуга и прочих общественных местах.

В своем слове министр ЧС Армении Давид Тоноян сказал, что надо снизить риски возникновения пожаров, для чего важное значение имеет соответствующая подготовленность работодателя, персонала и ответственных за соблюдение правил противопожарной и технической безопасности лиц данных объектов.

Кроме того, министр ЧС Армении Давид Тоноян побеседовал по указанным темам с губернаторами областей Армении, призвав их способствовать работе соответствующих подразделений МЧС Армении во вверенных им областях.