Испания с уважением отнеслась к решению немецкого суда отпустить Пучдемона

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что правительство Испании "уважает и подчиняется" решению суда Германии о том, что обвинение в мятеже не может быть основанием для выдачи бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона Испании. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом передает в четверг агентство EFE.

"Это демонстрация работы независимого правосудия, здесь, в Испании, в Германии и во всех странах ЕС", - заявил Катала, отметив, что "нужно уважать время и независимость судей".

В четверг суд Земли Шлезвиг-Гольштейн освободил под залог Пучдемона на время разбирательства о его экстрадиции.Суд постановил, что выдвинутые испанской стороной обвинения в мятеже не могут быть основанием для экстрадиции. В то же время, основанием для выдачи политика Испании может стать обвинение в незаконном присвоении государственных средств.