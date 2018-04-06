Строительство, туризм, текстиль: объемы торгового оборота между Арменией и Италией свидетельствуют об их постоянном росте

В последние годы торгово-экономические отношения между Арменией и Италией переживают положительную динамику. Несмотря на временный регресс в связи с экономическим кризисом, в них отмечается тенденция к развитию. В данный момент объемы торгового оборота между Арменией и Италией свидетельствуют об их постоянном росте.

Объемы торгового оборота между Арменией и Италией в 2012-2014 годах составляли более 180 млн долларов в год, в 2016 году - 160 млн 654.5 тысяч долларов, причем, экспорт составил 31 882.2 тысяч долларов, импорт - 128 772.3 тысяч долларов, а в 2017 году за первые 4 месяца экспорт составил 8 239.2 тысяч долларов, импорт - 39 318.3 тысяч долларов, что превышало показатели за прошлый год, соответственно, на 6 760.2 тысяч долларов и 35 196.8 тысяч долларов.

7-го июня 2017 года в Риме состоялось первое заседание армяно-итальянской межправительственной комиссии, затем – бизнес-форум.

Как передает «Арменпресс», Армения экспортирует в Италию, в основном, текстиль, а ввозит машины, текстиль, химикаты, мебель, лекарства. Армения экспортирует в Италию также кожевенное сырье, меха, драгоценные и полудрагоценные камни.

Отрасли взаимного интереса между Арменией и Италией – строительство, сельское хозяйство, туризм, текстиль и химическая промышленность.

Крупные итальянские инвестиции в Армении совершили компания RENCO – в строительство, и компания LOVABLE ITALIANA – в производство одежды.

Военное сотрудничество

Между оборонными ведомствами обеих стран было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках визита министра обороны Италии в Армению в октябре 2012 года: обсуждался и был решен положительно вопрос об участии армянского контингента в составе миротворцев ООН (UNIFIL) в Ливане, и в ноябре 2014 года 32 армянских военнослужащих были командированы в Ливан.

Во время визита президента Армении Сержа Саргсяна в Италию в апреле 2015 года была достигнута договоренность об увеличении армянского контингента до 60 человек.

В марте 2017 года в МО Армении впервые прошли 2-сторонние военно-политические совещания с представителями Италии – по темам безопасности в мире и регионе и сотрудничества.

Децентрализованное сотрудничество

Сотрудничество с областями Италии является перспективным с позиции развития торгово-экономических связей, поскольку в областях Италии в этом отношении ведется независимая политика.

С 1967 года Ереван и Каррара – города-побратимы.

По сей день прямые связи установлены между городами Ереван и Тоскана, Гавар и Приверно, Гюмри и Нардо и пр.

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