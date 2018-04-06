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Лондон играет с огнем, заявила Россия в Совбезе ООН


На прошедшем по просьбе Москвы заседании Совета Безопасности ООН Россия обвинила Великобританию в фабрикации дела Скрипаля, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Постпред России в ООН Василий Небензя предупредил британские власти, что они играют с огнем, обвиняя Москву в покушении на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей.

Василий Небензя пожаловался, что к Юлии Скрипаль, являющейся гражданкой России, не допускают российского консула.  Он также заявил, что Великобритания отказывается от сотрудничества с Москвой, что Лондон не допускает к расследованию российских следователей и отказывается делиться новой информацией.

По словам Небензи, Россию обвинили в преступлении, не предоставив весомых доказательств.Он несколько раз повторил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению в Солсбери.

Представитель Соединенного Королевства Карен Пирс заявила, что действия ее страны отвечают всем международным нормам, и что требования российской стороны допустить ее экспертов к следствию напоминают требования поджигателя быть допущенным к расследованию пожара.

 

 




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