Доступные квартиры для военнослужащих: 5%-ная ипотека, государство возместит предоплату

В Армении государство создает условия для военнослужащих МО, полиции, СНБ, УИТУ для приобретения ими доступного ипотечного жилья. Как передает «Арменпресс», МО Армении разработало программу «Доступные квартиры для военнослужащих», в которой для офицерского состава вышеуказанных служб предусмотрены льготные ипотечные кредиты, что позволит им приобрести доступное жилье.

В частности, будут предоставляться кредиты в размере 90% стоимости жилья, т.е., предоплата составит всего 10%, причем государство возместит предоплату. Максимальный срок погашения кредита – 20 лет, с согласия получающего кредит срок может быть короче.

Максимальный процент под ипотеку составит 9%, государство будет субсидировать до 4%. Штрафы не субсидируются. Самому военнослужащему придется платить лишь 5% годовых. Военнослужащие смогут воспользоваться и госпрограммой по погашению процентов за счет подоходного налога – в случае приобретения жилья у застройщика.

При увольнении военнослужащий теряет указанные льготы, за исключением случаев выхода на пенсию или же признания негодным к службе.

По данной программе бенефициарами могут ежегодно становиться до 400 военнослужащих МО Армении, 37 – полиции, 25- СНБ, 5 – УИТУ. Те военнослужащие, которые ранее получали госпомощь по другим программам, не могут участвовать в этой программе.