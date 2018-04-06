Степень серьезности травмы капитана сборной Армении Генриха Мхитаряна станет известна после медицинского обследования.

Как передает «Арменпресс», вышедший на поле в четвертьфинальном матче Лиги Европы «Арсенал»-ЦСКА в стартовом составе английской команды полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян получил травму и был заменен на 60-й минуте. После матча в беседе с журналистами тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил наличие травмы у Мхитаряна и сказал, что пострадал коленный сустав. Степень серьезности травмы Генриха Мхитаряна станет известна после медицинского обследования: возможно, что Мхитарян пропустит следующую встречу.

Лондонский «Арсенал» разгромил московский ЦСКА в четвертьфинальном матче Лиги Европы со счетом 4:1.