От имени Чрезвычайного и полномочного посла РА в Святом Престоле и Суверенном Военном Мальтийском ордене организован приём

От имени Чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Святом Престоле и Суверенном Военном Мальтийском ордене Микаэла Минасяна вечером 5 апреля в знаменитой галерее во дворце «Дориа Памфили» организован ужин в честь Президента Сержа Саргсяна, Католикоса всех армян Гарегина Второго и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама Первого. Как передает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу администрации Президента Армении, на приёме участвовало более двухсот приглашённых.



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Речь Чрезвычайного и полномочного посла РА в Святом Престоле и Суверенном Военном Мальтийском ордене Микаэла Минасяна

Многоуважаемый господин Президент,Лейтенант Великого Магистра Мальтийского ордена,Ваше Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй,Ваше Святейшество Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый,Преосвященный Кардинал Сандри,Представители Святого Престола, Мальтийского ордена, руководства Италии и Армении,Представители дипломатического корпуса,Святые отцы,Дорогие друзья,Дамы и господа,С большой радостью также от имени моей коллеги Виктории Багдасарян приветствую вас на этом вечере, в ходе которого мы празднуем официальное открытие статуи Святого Григора Нарекаци в Ватиканских садах. Я очень рад, что сегодня здесь собрались люди, которые помогали на полном непрерывных усилий пути, который привёл нас сюда.Путь, который привёл Святого Григора Нарекаци к титулу «Учителя церкви» и следующими за этим инициативами, каким было сегодняшнее мероприятие, был долгим. Он начался ещё с запроса блаженной памяти Нерсеса Петроса XIX, продолжился непрерывной работой многих, кто сегодня здесь, архиепископ Зекиян, Кардинал Сандри, Кардинал Кох, Кардинал Амато. Результат вашего труда довёл запрос до Его Святейшества Франциска, который его утвердил в феврале 2015 года. В том же году 12 апреля мы приняли участие в литургии в Соборе Святого Петра, во время которой Святой Григор Нарекаци провозглашён «Учителем Вселенской Церкви».С удовольствием вспоминаю экуменический дух, который царил на этом незабываемом мероприятии. Он сегодня также продолжает питать наши отношения. Доказательство этого – сегодняшняя сдержанная молитва. И надеюсь этот дух будет присутствовать также в будущем, когда вторая статуя будет размещена в Святом Первопрестольном Эчмиадзине, согласно воле Его Святейшества Гарегина Второго.Выражаю особую благодарность Президенту Республики Армения за поощрение этой программы, за обращение два года назад в Армении с просьбой к Папе о том, чтобы подаренная Его Святейшеству миниатюрная скульптура в большом размере была установлена в Ватиканских садах. А Его Святейшеству Франциску выражаю глубокую благодарность, поминая его в своих молитвах.Хочу вновь выразить благодарность Кардиналу Сандри, который сделал возможным всё это, архиепископу Барсамяну и Монсеньору Борджиа за протянутую нам крепкую руку помощи во время всего процесса. Выражаю благодарность автору скульптуры Давиду Ереванци, за то, что посредством бронзы сделал Святого Григора Нарекаци сопричастным сложной вселенной. Спасибо за эту особенную работу.Спасибо моему другу Артуру Джанибекяну, который присоединившись ко мне, щедро финансировал реализацию этой скульптуры. Спасибо Микаэлу Асратяну за архитектурную помощь, канцелярии технических служб управления Ватикана в лице директора дона Рафаэля Гарсиа де ла Сераны, а также архитектору Барбаре Беллано и инженеру Макро Барджеллини и всем тем, кто внёс вклад в дело реализации проекта. Особая благодарность руководителю проекта Вардану Карапетяну – его роль была стержневой.Посольство РА в Святом Престоле в последние годы предприняло ряд инициатив, которые распространяли Святое имя и дело. Одна инициатива, которая нашла место в моём сердце – сотрудничество с Национальным Академическим Римским хором Санта Чечилиа – концерт в четырёх частях Альфреда Шнитке для смешанного хора. Шнитке был вдохновлён на создание этого концерта после прочтения «Книги скорбных песнопений» Святого Григора Нарекаци. Сегодня мы слушали отрывок из этой работы.Спасибо всем.