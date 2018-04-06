Европейские индексы - 05-04-18

МОСКВА, 6 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.90% и составил 12305.19 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.62% и составил 5276.67 пункта, британский FTSE вырос на 2.35% и составил 7199.50 пункта, российский MICEX не изменился и опять составил 2285.53 пункта, а RTSI вырос на 0.85% и составил 1251.55 пункта.