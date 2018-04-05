Лидер армянских шахмат Левон Аронян снова сыграл вничью на турнире «Grenke Chess Classic», проходящем в Баден-Бадене.

Как передает «Арменпресс», в пятом туре турнира «Grenke Chess Classic» он играл с Максимом Вашье-Лаграв. Соперники согласились на ничью на 36-м ходу партии.

После 5-го тура проходящего в Германии турнира Grenke Сhess Сlassic лидер армянских шахмат Левон Аронян с тремя очками делит 4-5 места с чемпионом мира, норвежцем Магнусом Карлсеном. Они на пол-очка отстают от лидеров – француза Максима Вашье-Лаграва, представителя США Фабиано Каруаны и россиянина Никиты Витюгова.

Левон Аронян является действующим победителем «GRENKE Chess Classic». В последнем туре прошедшего в Германии шахматного турнира Grenke Chess Classic лидера армянских шахмат Левон Аронян черными сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной. В предпоследнем туре Левон Аронян досрочно обеспечил себе титул победителя. Армянский гроссмейстер набрал 5.5 очка из 7 возможных. Второе место разделили Каруана и чемпион мира Магнус Карслен, которые набрали по 4 очка.После этой победы Аронян в рейтинге ФИДЕ поднялся на 6-е место.