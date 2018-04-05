Генрих Мхитарян заявлен в стартовом составе в матче «Арсенал»-ЦСКА

Известны стартовые составы лондонского «Арсенала» и московского ЦСКА на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы, который состоится в Лондоне.

Как передает «Арменпресс», в составе «Арсенала» будут играть Чех, Мустафи, Косельни, Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Уилшир, Джака, Мхитарян, Озил, Ляказетт.

В запасе: Мейси, Холдинг, Чэмберс, Колашинац, Эль-Ненни, Ивоби, Уэлбек.

В составе ЦСКА будут играть Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Кучаев, Натхо, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса.

В запасе: Помазун, Миланов, Бистрович, Чалов, Жамалетдинов, Хосонов, Витиньо.

Матч «Арсенал» - ЦСКА начнется в 23:05 по ереванскому времени.