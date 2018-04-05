Страны ЕАЭС налаживают электронное взаимодействие по ветеринарным и фитосанитарным вопросам

Создание электронной системы прослеживаемости перемещения товаров животного и растительного происхождения в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обсудили руководители уполномоченных государственных органов в области ветеринарного контроля (надзора) и карантина растений на совещании, которое прошло в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по инициативе члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, министр ЕЭК предложил сформировать в Комиссии рабочую группу, которая разработает единые подходы по цифровому взаимодействию, включая использование электронных ветеринарных сертификатов в странах ЕАЭС. Она займется, по сути, «настройкой» цифрового ветеринарного сегмента единой союзной информационной системы. В том числе вопросами обмена ветеринарными сопроводительными документами, выданными в электронном виде, а также формирования, ведения и применения общей базы данных о разрешениях на ввоз в Союз (вывоз, транзит) грузов, подконтрольных ветеринарной службе. Это предложение поддержали участники совещания.

«Перемещение товаров в Евразийском экономическом союзе должно быть полностью прозрачным. Внедрение современной информационной системы прослеживаемости позволит понимать движение на всех этапах продукции, подлежащей ветеринарному и карантинному фитосанитарному контролю», – подчеркнул Валерий Корешков.

На совещании обсуждались проблемные вопросы, связанные с формированием системы прослеживаемости продукции, которая ввозится на рынок Союза и обращается на нем. Стороны оперативно устранят проблемы технического характера, препятствующие налаживанию взаимодействия национальных информационных систем в этой сфере.

В ближайшее время в странах ЕАЭС будут сформированы референтные лаборатории (центры) в соответствии с решением Совета Комиссии от 10 ноября 2017 года. Участники совещания предоставят в ЕЭК перечни таких лабораторий, в первую очередь – по контролю показателей безопасности продукции переработки молока и мяса до вступления этого решения в силу в июне 2018 года.

Напомним, что ранее Совет ЕЭК утвердил единые Правила организации проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении ветеринарного контроля (надзора). Документ регулирует деятельность лабораторий (центров) и уполномоченных в области ветеринарии национальных органов, устанавливает требования к организации и проведению лабораторных исследований при ветеринарном контроле на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС. Применение этих правил позволит предотвратить ввоз товаров, опасных в ветеринарно-санитарном отношении или не соответствующих единым требованиям Союза.