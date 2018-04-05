Президент Армении встретился с Князем и местоблюстителем Великого Магистра Суверенного мальтийского ордена

В рамках официального визита в Святой Престол президент Армении Серж Саргсян встретился с Князем и местоблюстителем Великого Магистра Суверенного военного гостеприимного ордена Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты (Суверенный мальтийский орден) Фра Джакомо Делла Торре дель Темпио ди Сангвинетто.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в начале встречи Саргсян поблагодарил за прием официальной делегации Армении и с теплотой вспомнил первый визит Великого Магистра в Ереван, который стал важным событием в истории дипломатических отношений между Арменией и Орденом. По оценке президента, этот визит открыл новую страницу в плане углубления и расширения дружественного двустороннего сотрудничества.

На встрече собеседники коснулись сотрудничества между Арменией и Суверенным мальтийским орденом в разных сферах, высоко оценив подписанное сегодня соглашение.

В конце встречи президент сделал заметку в Книге почетных гостей Суверенного мальтийского ордена.

В честь президента Сержа Саргсяна и возглавляемой им делегации был дан официальный обед от имени местоблюстителя Великого Магистра Суверенного мальтийского ордена, в ходе которого президент Армении и местоблюститель Великого Магистра выступили с тостами, затронув исторические связи между армянами и Суверенным мальтийским орденом.