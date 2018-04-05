За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 35 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 4 и 5 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 35 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 7 случаев кражи личного имущества, 6 случаев причинения телесных повреждений, по 4 случая мошенничества и присвоения или растраты, по 2 случая хищения государственного или общественного имущества, обнаружения наркотиков и незаконной вырубки деревьев, по 1 случаю похищения человека, рабойного нападения, грабежа, квартирной кражи, угона ТС, умышленного уничтожения имущества, служебного подлога или служебной халатности и применения насилия в отношения представителя власти.

За данный период зарегистрировано 12 случаев добровольной сдачи и 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю кражи личного имущества и разбойного нападения.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 5 ДТП: 1 человек погиб, 5 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.