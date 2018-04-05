Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис считает, что причастность России к "делу Скрипаля" не подтверждена на все сто процентов, и призывает Великобританию "предоставить неоспоримые доказательства", передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости».

"Я считаю, что как Великобритания, так и международные эксперты должны дать ясный ответ и поставить точку в этом деле, так как сейчас существует высокая вероятность, что этот шаг осуществлен с российской стороны, но высокая вероятность не является стопроцентным подтверждением факта. Я надеюсь, что специалисты, расследующие это дело, смогут предоставить неоспоримые доказательства", — сказал Сквернялис в интервью радиостанции Žinių radijas.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли в центре города Солсбери без сознания. Лондон бездоказательно утверждает, что их отравили веществом А234, и обвиняет в этом Россию. Москва категорически отрицает все обвинения.

В качестве "ответных мер" Великобритания выслала 23 российских дипломата. В знак солидарности то же сделали более половины стран Евросоюза, США, Канада, Австралия, Норвегия, Албания, Молдавия и Украина.

Литва также выслала трех российских дипломатов. Посольство России в Вильнюсе направило в литовский МИД ноту с просьбой предоставить факты, на основании которых было принято такое решение. Как отметил посол Александр Удальцов, никаких доказательств у литовской стороны как не было, так и нет, а все обвинения Великобритании по этому поводу голословны.