Дания не гарантирует присутствие членов королевской семьи на ЧМ-2018

Премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен сообщил, что страна не может гарантировать, что министры и члены королевской семьи будут присутствовать на предстоящем в России чемпионате мира — 2018 по футболу, сообщает DR.

Как передает Арменпресс со ссылкой на championat.com, ранее Дания поддержала Великобританию, присоединившись к ряду стран, которые выслали российских дипломатов из своей страны из-за дела отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля.

Расмуссен добавил о необходимости применения к России жёстких мер, «чтобы показать, что такое поведение неприемлемо».