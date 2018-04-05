Установлением статуи Григора Нарекаци часть Армении переезжает в Ватикан: интервью посла Минасяна Catholicnews

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Святом Престоле Микаэл Минасян дал интервью catholicnewsagency.com, в котором подчеркнул важность установления в Ватикане статуи Святого Григора Нарекаци, признанного «Учителем Вселенской церкви».

Как сообщает Арменпресс, Минасян отметил, что Григор Нарекаци является мостом между армянской и католической церквями. «Это мост между нашими двумя реальностями, и, самое главное, это мост между армянским и западным мирами, между Западом и Востоком, между землей и небом», - сказал Минасян.

Посол подчеркнул, что Григор Нарекаци является автором духовной конституции Армении и армянского народа: «Он является символом нашей культуры, которая одновременно является как армянской, так и международной и христианской культурой».

Микел Минасян добавил, что Григор Нарекаци является истинным экуменическим доктором церкви, поскольку он никогда не был католиком и никогда не был членом Римско-католической церкви. Он отметил, что Нарекаци является символом «экуменизма крови». Церковь Нарек, где он жил и где находится его могила, была разрушена во время Геноцида армян.

По словам посла Минасяна, установлением статуи Григора Нарекаци в Ватикане часть Армении переезжает в Ватикан, потому что Григор Нарекаци всегда присутствует в жизни армянского народа.

Минасян также отметил, что установление статуи Григора Нарекаци в Ватикане символично с точки зрения 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом. «Отмечается 25-летие наших дипломатических отношений, но в то же время это 1700-я годовщина, поскольку речь идет не только об отношениям между Святым Престолом и Республикой Армения, но и армянском и католическим мирами», - сказал посол.

В рамках официального визита в Святой Престол президент Армении Серж Саргсян 5 апреля в Ватикане принял участие в церемонии открытия статуи Святого Григора Нарекаци, признанного «Учителем Вселенской церкви». Открытие совершил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Святом Престоле Микаэл Минасян.Бронзовая скульптура высотой почти в два метра выплавлена в Чехии. Автор скульптуры - народный художник Армении, скульптор Давид Ереванци, архитектор - Микаэл Асратян. Эта инициатива стала реальностью в результате благотворительности Микаэла Минасяна и проживающего в России известного предпринимателя Артура Джанибекяна, а также благодаря организационным усилиям ответственного сотрудника отдела культуры посольства РА в Святом Престоле Вардана Карапетяна. Статуя выплавлена в двух экземплярах: один установлен в Ватикане, а второй будет установлен в духовном центре всемирного армянства - в Эчмиадзине.