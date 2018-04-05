Армен Саргсян и Эдуардо Эрнекян обсудили перспективы развития Армении

Избранный президент Республики Армения Армен Саркисян 5 апреля посетил ЗАО «Тьеррас де Армения», которое принадлежит аргентинскому бизнесмену армянского происхождения, филантропу Эдуардо Эрнекяну.

Как сообщили Арменпресс в офисе избранного президента, Армен Саргсян и Эдуардо Эрнекян посетили винодельню компании. Бизнесмен рассказал о проделанной работе, предстоящих планах и программах.

Собеседники поговорили о перспективах развития Армении и возможностях реализации инвестиционных программ в приоритетных сферах экономики. Армен Саргсян высоко оценил вклад Эдуардо Эрнекяна в развитие экономики, а также отметил, что он принес в Армению новую бизнес-культуру, менталитет, стиль работы и подход.