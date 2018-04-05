Юлия Скрипаль сделала заявление

Полиция Великобритании в четверг, 5 апреля, опубликовала на своем сайте заявление Юлии Скрипаль — дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери.

«Я пришла в себя неделю назад и рада сообщить, что с каждым днем мне становится лучше. Большое спасибо за тот интерес, который ко мне проявляют, и за многочисленные сообщения с пожеланиями скорейшего выздоровления, которые я получаю», — говорится в тексте.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «lenta.ru», Юлия добавила, что хотела бы поблагодарить многих людей за выздоровление, в частности, речь идет о жителях Солсбери, которые пришли на помощь ей и ее отцу, когда они «оказались в недееспособном состоянии». «Также я хотела бы сказать спасибо сотрудникам окружной больницы Солсбери за их заботу и профессионализм», — добавила женщина.

О состоянии Сергея Скрипаля Юлия не упомянула. Произошедшее в Солсбери она назвала «сбивающим с толку» и попросила уважать частную жизнь своей семьи в период ее выздоровления.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Как отмечал таблоид The Sun, полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.