В Париже состоялась встреча председателя НС Республики Арцах с французскими парламентариями

Председатель Национального собрания Республики Арцах, руководитель Круга дружбы "Арцах-Франция" Ашот Гулян 5-го апреля в Париже встретился с депутатами Национального собрания и членами Сената Франции, в том числе с заместителем председателя Национального собрания Франции Кароль Бюро-Боннар, председателем группы дружбы "Франция-Армения" Национального собрания Французской Республики Жаком Марилосяном, председателем группы дружбы "Франция-Армения" Сената Франции Жильбером-Люком Девиназом, а также членами круга дружбы "Франция-Арцах".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, в приветственном слове Ашот Гулян отметил, что расширение и развитие связей с Францией занимает важное место в числе приоритетов внешней политики Арцаха, а организуемые как в Степанакерте, так и в Париже встречи с французскими парламентариями в разных форматах позволяют не только обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, но и обменяться законодательным и парламентским опытом.

«В этом плане мы придаем важность и высоко оцениваем деятельность круга дружбы "Франция-Арцах", которая для нас является своего рода окном во Францию, а через Францию – также в Европу», - подчеркнул председатель парламента Арцаха.

Французские парламентарии задали Ашоту Гуляну вопросы, касающиеся ситуации в регионе, перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, ожиданий от децентрализованного сотрудничества, возможностей развития франкофонии и других тем.

Во встрече приняли участие руководитель фракции "Родина" Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мгер Хачатрян, постоянный представитель Республики Арцах во Франции Ованнес Геворкян, посланник Республики Армения во Франции Левон Амирджанян.

Рабочий визит возглавляемой Ашотом Гуляном во Францию делегации продолжается.