Избранный президент Республики Армения Армен Саркисян посетил Музей Национального героя Армении Карена Демирчяна

Избранный президент Республики Армения Армен Саркисян 5 апреля посетил Музей национального, государственного и политического деятеля, Национального героя Армении Карена Демирчяна.

Как сообщили Арменпресс в офисе избранного президента, Армен Саркисян посетил музей, ознакомился с богатыми документальными материалами, документами, фотографиями, воспоминаниями современников, а также личным архивом Карена Демирчяна.

В музее Армен Саркисян также встретился с директором благотворительного фонда «Карен Демирчян», вдовой Национального героя Риммой Демирчяном.

Избранный президент сделал запись в Памятной книге музея.