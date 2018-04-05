Президент Серж Саргсян присутствовал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Арменией и Суверенным мальтийским орденом

Президент Армении Серж Саргсян 5 апреля присутствовал на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Республикой Армения и Суверенным военным гостеприимным орденом Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты (Суверенный мальтийский орден). Документ подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и Великий канцлер Мальтийского ордена Альбрехт фон Бёзелагер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, соглашение о партнерстве призвано сформулировать общие рамки сотрудничества и изложить принципы содействия оказанию услуг по уходу за больными, социальных и медицинских услуг, осуществляемых Суверенным мальтийским орденом на территории Республики Армения.

Армения и Суверенный мальтийский орден будут сотрудничать в области здравоохранения, продовольственной безопасности, волонтерства, уменьшения опасности бедствий, социальных программ и других сферах.

После церемонии подписания президент Армении Серж Саргсян и Князь и Великий магистр Мальтийского ордена Фра Джакомо Делла Торре дель Темпио ди Сангвинетто подвели итоги встречи в заявлениях перед СМИ.