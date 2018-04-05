Президент Республики Арцах посетил в Шуши и Степанакерте ряд административных и учебных заведений

Президент Республики Арцах Бако Саакян 5 апреля посетил в Шуши и Степанакерте ряд административных и учебных заведений, а также стройплощадки возводимых объектов, на месте ознакомился с проводимыми работами, существующими проблемами и задачами.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян дал поручения руководителям соответствующих ведомств по завершению намеченных программ с обеспечением высокого качества и в предусмотренные сроки.

Президента Республики Арцах сопровождали госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.