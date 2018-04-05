Армения примет участие в ежегодном Дубайском инвестиционном форуме

Армения 9-11 апреля примет участие в ежегодном Дубайском инвестиционном форуме, чтобы установить деловые связи и привлечь инвестиции. На пресс-конференции в конференц-зале ИА Арменпресс об этом заявил исполнительный директор «Business Armenia» Армен Авак Авакян.

«Здесь формируются потенциальные инвесторы, с которыми наша команда ежедневно работает, напоминая им и убеждая, что Армения - хорошее место для инвестиций», - сказал он.

По словам Армена Авака Авакяна, в будущем, когда уже есть конкретные инвестиционные проекты, команда Business Armenia поддерживает инвесторов по ряду вопросов - регистрация в государственном регистре или покупка-продажа земли и т.д.

Мероприятие пройдет в Dubai World Trade Center.