В рамках визита в Ватикан президент Армении наградил ряд деятелей

В рамках визита в Ватикан президент Армении Серж Саргсян наградил ряд деятелей. Как сообщил корр. Арменпресс из Ватикана, в связи с Днем дипломата указом президента Республики Армения за вклад в укрепление двустороннего сотрудничества между Святым Престолом и Республикой Армения, посол Микаел Минасян награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

За продуктивную и добросовестную работу глава офиса посольства Республики Армения в Святом Престоле Мариам Еремян награждена Медалью признательности.

За благотворительную и гуманитарную деятельность филантроп Смбат Карапетян награжден медалью Мхитара Гераци.

Член парламентской группы дружбы Армения-Италия, сенатор Альдо Ди Биаджо награжден медалью Мхитара Гоша за значительный вклад в международное признание Геноцида армян.