В Швейцарии на аукцион выставили один из наиболее ценных бриллиантов

Синий бриллиант, принадлежавший многим монаршим особам Европы, выставлен на торги в Женеве. Стартовая цена лота составляет $3,5 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил английский торговый дом Sotheby's.

Бриллиант чуть более 6 карат выставляется на аукционе впервые. Драгоценный камень был обнаружен в 1715 году на алмазных копях Голконды в Индии. "Невероятная судьба синего бриллианта Фарнезе делает его одним из наиболее привлекательных с исторической точки зрения драгоценных камней в мире", - полагает председатель европейского отделения Sotheby's Филипп фон Вюртемберг.

В течение трех столетий сокровище переходило в качестве подарка от одного королевского дома к другому, путешествуя в специальной шкатулке по Европе - в Испанию, Францию, Италию и Австрию. Владели драгоценным камнем представители династий Бурбонов и Габсбургов.



